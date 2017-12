Frightened Rabbit lanzan tema para la lucha contra la demencia

La banda escocesa, cuya trayectoria comenzase allá por 2003, ha compartido una nueva canción con un claro propósito. “No Real Life” ha sido estrenada junto a una petición para los seguidores de Frightened Rabbit de ayudar económicamente a la asociación Alzheimer’s Scotland.

El sencillo ha sido publicado a través de Soundcloud y lo acompaña un pequeño comunicado del porqué del lanzamiento: “si has disfrutado esta pieza gratuita, por favor, considera donar lo que puedas a la obra de caridad que hemos elegido. Alzheimer’s Scotland ofrece todos los servicios indispensables para la gente que sufre de demencia senil en Escocia. Con tu ayuda, su objetivo es asegurarse de que nadie del país que sufra esta enfermedad, la enfrente en soledad.”

Con este proyecto benéfico despide el año la formación que editó este último año un EP, Recorded Songs, que contenía tres canciones inéditas. En una de ellas, How It Gets In, colaboró una de las voces femeninas del momento, Julien Baker.

Además, en junio grabaron otra nueva composición titulada Fields Of Wheat y que trataba de responder al clima político vivido en Reino Unido. En cuanto a álbumes de estudio, el más reciente es Painting of a Panic Attack del 2016.