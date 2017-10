Franz Ferdinand nos citan para mañana 25 de octubre con su nuevo teaser

La sequía de nueva música de Franz Ferdinand nos tenía preocupados, y es que han sido años de cambios en la formación escocesa. Su guitarrista de siempre, Nick McCarthy decidió abandonar la banda en el verano de 2016, y muchos dudaron entonces del futuro más inmediato del grupo, cuyo último trabajo Right Thoughts, Right Words, Right Action ya se remonta al año 2013.

Sin embargo, en el mes de mayo nos presentaron su actual formación con Dino Bardot y Julian Corrie como nuevos miembros, y se embarcaron en una gira por festivales en Estados Unidos y Europa que les trajo a nuestro país en citas como el Low Festival o el DCode y que este sábado les lleva hasta Bilbao como uno de los principales atractivos del BIME Live.

Ahora, parece que un nuevo disco está más cerca, ya que han publicado un teaser en redes sociales en el que simplemente nos preguntan si estamos preparados ,añadiendo la fecha de mañana día 25 de octubre. ¿Será que podremos escuchar un single de adelanto de su nuevo trabajo? ¿Lo estrenarán oficialmente con su concierto en Bilbao? Parece bastante probable, así que tendremos que estar atentos para ver cómo suenan de nuevo estos escoceses.