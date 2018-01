Franz Ferdinand estrenan su single “Feel The Love Go”

Después de visitar la televisión británica con mensaje incluido para la Primera Ministra de Reino Unido Theresa May y sus recortes, Franz Ferdinand vuelven a ser actualidad por el estreno de su nueva canción Feel The Love Go, otro adelanto de su disco Always Ascending, disponible el 9 de febrero.

Con este trabajo, Franz Ferdinand inicia una nueva etapa como banda tras la marcha de su guitarrista original Nick McCarthy y su reconversión en quinteto tras las incorporaciones de Julian Corrie y Dino Bardot.

Este nuevo videoclip ha sido dirigido por Diane Martel durante la última gira de la banda por Estados Unidos. En cuanto al disco, fue grabado a medias entre los estudios RAK de Londres y en Motorbass de Paris, con la ayuda del productor Philippe Zdar, quien ya trabajase con bandas como Cassius, Phoenix o The Beastie Boys, y cuya magnifica relación con el grupo liderado por Alex Kapranos se puede apreciar en cada segundo del disco, en una producción nueva, fresca, y que supone un paso adelante. Always Ascending amplía el registro de Franz Ferdinand – reafirmando así el sentido al titulo -, y lo define, como dice Kapranos, como “una mezcla homogénea de futurismo y naturalidad“.