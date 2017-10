Frank Turner anuncia un “grandes éxitos” con varias sorpresas

Frank Turner ya está preparando su retorno discográfico con Songbook, que saldrá a la venta el próximo 24 de noviembre en versión digital y CD, seguido del vinilo y una edición deluxe el 15 de diciembre, pero no se trata exactamente de nuevo material, sino de un grandes éxitos acompañado de un disco extra con versiones de algunas de sus canciones más conocidas. Además, en la versión deluxe, el artista británico incluirá un DVD con un concierto en vivo y un libro de fotos.

Para Turner, se trata de un documento que refleja perfectamente lo que ha hecho hasta ahora en su carrera, y lo define como “un momento de reflexión y celebración de su trabajo como compositor hasta la fecha“. De todos modos, para los que esto no sea suficiente, si va a haber una canción inédita llamada There She Is que ya ha sido estrenada en la británica BBC Radio y que podemos escuchar a continuación:

Os dejamos con el tracklist completo de este trabajo:

CD1:

Four Simple Words

I Still Believe

The Next Storm

Recovery

The Road

Long Live The Queen

Glorious You

Plain Sailing Weather

I Knew Prufrock Before He Got Famous

Wessex Boy

The Opening Act Of Spring

Polaroid Picture

Mittens

If Ever I Stray

The Way I Tend To Be

The Ballad Of Me And My Friends

Photosynthesis

Get Better

There She Is

CD 2:

Polaroid Picture (Songbook Version)

The Ballad Of Me And My Friends (Songbook Version)

Broken Piano (Songbook Version)

Josephine (Songbook Version)

Love 40 Down (Songbook Version)

The Way I Tend To Be (Songbook Version)

Glorious You (Songbook Version)

I Am Disappeared (Songbook Version)

Long Live The Queen (Songbook Version)

Photosynthesis (Songbook version)