Frank Ocean lleva su programa de radio a la versión online del Grand Theft Auto

Si quieres seguir descubriendo la faceta de Frank Ocean como presentador de radio, ya tienes una nueva oportunidad en la versión online del popular videojuego Grand Theft Auto.

Después del éxito de su programa en Apple Music, el músico estadounidense ha aprovechado la oportunidad de exportar ese formato al videojuego tras la última actualización del mismo lanzada a principios de semana.

El programa tiene sus presentadores, aunque de vez en cuando van dando paso a las intervenciones de Ocean, que conversa con los anfitriones y selecciona diversas canciones.

Entre los temas seleccionados por Ocean, suenan canciones de artistas como Jay-Z, Marvin Gaye, Todd Rundgren, Panda Bear, Burial y él mismo, entre otros, como podéis comprobar en la lista completa a continuación:

Todd Rundgren – International Feel

Panda Bear – Mr. Noah

Frank Ocean – Provider

ScHoolboy Q – Kno Ya Wrong [ft. Lance Skiiiwalker]

SWV – Rain

Joy Again – On a Farm

Frank Ocean – Ivy

Curtis Mayfield – So In Love

Marvin Gaye – When Did You Stop Loving Me, When Did I Stop Loving You

Les Ya Toupas Du Zaire – Je Ne Bois Pas Beaucoup

Drexciya – Andreaen Sand Dunes

JAY-Z – Dead Presidents II

Frank Ocean – Crack Rock

M.C. Mack – EZ Come EZ Go

Aphex Twin – IZ-US

Burial – Hiders

Future – Codeine Crazy

Frank Ocean – Chanel

Lil Uzi Vert – For Real

Migos – First 48

Suspect – Fbg

Frank Ocean – Nights

Gunna – YSL [ft. Playboi Carti]

Chief Keef – Winnin [ft. King Louie]

Lil’ Sko – Miss White Cocaine

JME – Man Dont Care [ft. Giggs]

(Sandy) Alex G – Master

Frank Ocean – Pretty Sweet