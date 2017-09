Four Tet anuncia “New Energy”, el título de su nuevo álbum

De vez en cuando y a lo largo del año, Four Tet ha ido liberando en la red pequeños trabajos y nuevos proyectos. Ahora sabemos que todos ellos tendrán un nexo común y formarán parte de algo más grande, New Energy, su próximo LP.

Two Thousand and Seventeen, Planet y SW9 9SL estarán en el nuevo álbum del Proyecto de Kieran Hebden. Así lo ha expresado en su cuenta de Twitter y, además, le ha puesto fecha de salida. Concretamente el 29 de septiembre. Con poco más que especulaciones el anuncio ha sorprendido a los seguidores ya que en menos de un mes se confirmará lo que ya era oficial, habría varias sorpresas en la tienda de Four Tet a lo largo del año. Os dejamos la tracklist con la peculiar foto que ha usado el artista para confirmar esta gran noticia así como su último lanzamiento.