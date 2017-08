Foo Fighters invita a Rick Astley al escenario en su concierto en Japón

Foo Fighters son, sin duda alguna, una fuente inagotable de noticias. Dentro de la gira que están protagonizando por distintos festivales, especialmente en Europa, a lo largo de este verano han dejado conciertos y momentos inolvidables, a los que hay que añadir el que brindaron al público del Summersonic Festival en Japón este fin de semana, cuando invitaron a que subiese con ellos al escenario Rick Astley, cantante que se hizo muy famoso en la década de los 80 con su megahit Never Gonna Give You Up.

Por supuesto, no podía ser otra la canción que interpretasen juntos, y tras hacer que el público se viniese arriba al interpretar el inicio del éxito de Nirvana Smells like teen spirit, rápidamente lo convirtieron en una versión del clásico de Astley.

Según la banda, no era algo planeado, sino que se conocieron unos minutos antes de subir al escenario, y que la idea de realizar esta colaboración surgió inmediatamente como una especie de flechazo.

Desde luego, hubo alguien allí para grabarlo y lo podemos ver al comienzo de esta noticia. Igualmente, la semana pasada pudimos ver un primer tráiler del histórico concierto que la banda estadounidense ofreció en el mes de julio en la histórica Acrópolis de Atenas, que se emitirá en la televisión estadounidense el próximo 10 de noviembre.

Recordemos que el próximo 15 de septiembre lanzarán su nuevo disco Concrete and Gold. Mientras tanto, sigamos disfrutando de las andanzas por el mundo de Dave Grohl y compañía.