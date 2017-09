Foo Fighters estrena tema y anuncia gira conjunta con Weezer

Empieza a parecer un poco difícil seguir el increíble ritmo de novedades de Foo Fighters de cara a la inminente publicación de su nuevo disco Concrete And Gold, que saldrá a la venta el próximo viernes 15 de septiembre.

Ahora, la banda liderada por Dave Grohl nos ha dejado escuchar un nuevo adelanto de este esperado noveno disco en su discografía titulado The Line, después de que hayan lanzado también de forma oficial los singles Run y The Sky Is A Neighborhood.

En cuanto a esta nueva canción, Dave Grohl ha asegurado que se trata de “una búsqueda de esperanza en este momento en la que te sientes como si estuvieras luchando por tu vida en cada momento que pasa, y todo está en juego“.

Pero esto no es todo. Y es que Foo Fighters se unirá a sus compatriotas Weezer en una gira conjunta por Australia y Nueva Zelanda el próximo mes de enero que nos hace sentir mucha envidia por nuestros amigos de las Antípodas.

Además, han lanzado el teaser del corto de animación que documenta la realización de su nuevo álbum y han desvelado que la estrella del pop que canta en su disco es Justin Timberlake, por si no fuese suficiente que nada menos que Paul McCartney toque la batería en uno de los temas.

Como decíamos, parece difícil seguir el torrente de noticias que siempre rodea a Foo Fighters, pero sinceramente, nos encanta hacerlo.