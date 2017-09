Foo Fighters cantan sus clásicos en el “Carpool Karaoke”

La banda estadounidense Foo Fighters se ha subido al coche de James Corden para cantar ‘a todo gas’ sus canciones más emblemáticas. Coincidiendo con el lanzamiento de su noveno álbum de estudio Concrete and Gold, el grupo al completo se subió al coche con Corden para cantar una serie de éxitos donde se incluían All My Life, Best Of You y Learn To Fly, así como su último single The Sky Is A Neighborhood.

Además, y como curiosidad, Corden y los Foo Fighters se dirigieron a una tienda de guitarras donde interpretaron el éxito de Rick Astley Never Gonna Give You Up, como ya hicieron en su concierto en The O2 en Londres el pasado 19 de septiembre.

El Carpool Karaoke de James Corden ha traído innumerables estrellas de la música. Nos hemos encontrado con Sia, Lady Gaga, Selena Gómez e incluso los propios Red Hot Chili Peppers. Podéis disfrutar de los casi trece minutos de vídeo con James y los Foo Fighters al comienzo de la noticia.