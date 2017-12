Foo Fighters anuncian los acompañantes para su gira europea

Con motivo de la reciente publicación de su nuevo disco Concrete And Gold, Foo Fighters han confirmado un gran número de fechas por varias ciudades de Europa (por el momento nada de España desafortunadamente), en los que además estarán muy bien acompañados.

Entre las bandas que hoy hemos sabido que estarán con Dave Grohl y compañía tenemos nombres tan atractivos como Wolf Alice, The Kills, Slaves, Frank Carter y The Rattlesnakes, The Cribs y CABRA. En resumen, bandas a las que estaríamos encantados de ir a ver por sí mismas y que no hacen sino redondear lo que para miles de afortunados será una noche perfecta.

Si quieres plantearte un viaje para ver a Dave Grohl y compañía pero también quieres aprovechar para presenciar específicamente el directo de alguno de los artistas anteriores, os dejamos el calendario y distribución completa a continuación:

JUNIO

5 – Ullevi, Gotemburgo, Suecia – con GOAT y Frank Carter & The Rattlesnakes

10 – Trabrennbahn, Hamburgo, Alemania – con The Kills y Wolf Alice

11 – Sportspaleis, Amberes, Bélgica – con Wolf Alice

13 – Stade De Suisse, Berna, Suiza

19 – Etihad Stadium, Manchester – con Wolf Alice y The Cribs

22 – London Stadium, Londres – con Wolf Alice y Frank Carter y The Rattlenakes

23 – London Stadium, Londres – con The Kills, Slaves y Starcrawler