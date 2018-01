Foals anuncian la salida del bajista Walter Gervers

Hace pocos días se oficializaba la marcha del bajista de Panic! At The Disco y hoy ha sido el turno del mismo componente, pero de la banda británica. De forma inesperada, en plena grabación de su próximo álbum de estudio, Foals han colgado un comunicado en sus redes sociales en el que se formaliza que Walter Gervers deja el grupo.

En la nota se explica a sus seguidores que Gervers ha decidido salir de la formación para ejercer una nueva vida. “La partida ha sido triste pero seguimos siendo buenos amigos. Siempre será nuestro hermano, lo queremos y le deseamos lo mejor en su futuro“, añadían en el mensaje.

Con esta baja, a falta de conocer un sustituto, son cuatro los miembros que quedan en Foals: el líder Yannis Philippakis, el guitarrista Jimmy Smith, el teclista Edwin Congreave y Jack Bevan a las baquetas.

Quizá los doce años que llevan girando, casi sin descanso, han sido los causantes del abandono de Gervers, al que hemos podido ver en multitud de ocasiones en España. Las últimas fruto del extenso tour realizado con What Went Down, cuarto y último trabajo de los de Oxford. Para este año ya preparan su sucesor, así que más pronto que tarde harán saber el reemplazo de Gervers.