Florence and the Machine lanzan nuevo single el 3 de mayo

Parece que no queda nada para desvelar todos los detalles en torno al nuevo disco de Florence and the Machine. Eso da a entender el nuevo movimiento de Florence Welch y los suyos. La formación británica publicará esta misma semana, el jueves 3 de mayo, un nuevo single.

Así lo ha comunicado la propia Florence a través de su cuenta de Twitter. En el mensaje Welch añade el título del nuevo tema de Florence and the Machine, Hunger; y que el vídeo está dirigido por AG Rojas.

HUNGER

Single out May 3

Video directed by AG Rojas

Photos by @vincehaycock pic.twitter.com/DUeJjnpdZ9 — florence welch (@flo_tweet) April 30, 2018

Una colaboración repetida

De esta forma, se repite la colaboración de la canción más reciente de Florence and the Machine. Recordemos que el 21 de abril, por el Record Store Day, editaron la pieza Sky Full Of Song, cuyo videoclip también firmaba el mencionado realizador.

A falta de conocer cuándo llegará el nuevo álbum de Florence and the Machine, el próximo 12 de julio tienen una cita en el Bilbao BBK Live. Este jueves empezaremos a degustar lo que sonará en su esperada visita.