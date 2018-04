Florence and the Machine retornan con un nuevo tema

¡Ya está aquí! Por fin ha llegado uno de los adelantos de nueva música más esperados del año. Florence Welch ya proyecta lo que será su cuarto álbum de estudio junto a su banda, The Machine. Sky Full Of Song supone la primera pieza compartida por Florence and the Machine desde 2016.

La noticia sirve también para verificar los rumores que saltaron el mes pasado sobre el posible lanzamiento de un sencillo por el Record Store Day. Pues bien, lo que la versión holandesa de dicha festividad aseguraba era cierto. Y es que, Florence and the Machine editarán una versión limitada de la pieza el próximo 21 de abril, día de la celebración.

El 12 de julio en Bilbao

Este vinilo 7” es el primer aviso de lo que está por venir en 2018 para Florence and the Machine. De momento, sabemos que el jueves 12 de julio tienen una gran oportunidad para probar esta flamante canción. Será en el Bilbao BBK Live. Puedes escuchar este tema sobre estas líneas, en un vídeo dirigido por AG Rojas.