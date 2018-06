Florence and the Machine presentan un nuevo adelanto de su cercano disco

La banda británica lanza el próximo 29 de junio su nuevo álbum, High as Hope. Florence and the Machine han desvelado otro de los temas que componen este cercano disco. Se trata de Big God, tercer adelanto hasta la fecha y que se puede escuchar en Apple Music.

La canción recién estrenada por Florence and the Machine es una de las más colaborativas de su próximo trabajo. Cuenta con la participación del músico de jazz Kamasi Washington, está coescrita por Jamie xx y está producida por Florence Welch y Emilie Haynie.

Tercer adelanto del disco

Anteriormente, Florence and the Machine ya dejaron escuchar las piezas Hunger y Sky Full of Song. La primera de ellas la interpretaron en el show de Jimmy Fallon y la segunda salió en un vinilo de 7” por el Record Store Day.

En menos de un mes, la banda liderará la primera jornada del Bilbao BBK Live 2018. Florence and the Machine se subirán al escenario principal el 12 de julio, junto a otros artistas como Childish Gambino, Alt-J o Cigarettes After Sex.