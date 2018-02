El BBK Live cierra su cartel con Florence and The Machine a la cabeza

Las redes sociales del BBK Live 2018 amanecían este jueves 15 de febrero con nuevas confirmaciones que cerraban su cartel de esta edición. Entre ellas, destacaba el anuncio de la última cabeza de cartel por desvelar: Florence and The Machine.

Se espera que la banda británica liderada por Florence Welch estrene álbum a lo largo de 2018, y parece que el escenario del BBK será el perfecto lugar para presentar material en España. Florence and The Machine se suman así a Alt-J, Gorillaz, The XX, The Chemical Brothers o Noel Gallagher como nombres consagrados de la nueva edición del festival.

Con las confirmaciones de esta mañana se ha sumado un total de 38 artistas al BBK. Los nombres internacionales incluyen a Childish Gambino, Porches, Mount Kimbie o Cigarettes After Sex, entre otros. Junto a ellos, encontramos un gran número de artistas de dentro de la península, muestra de géneros bastante dispares tal y como Nunatak, Neuman, Maria Arnal i Marcel Bagés, Bad Gyal, Bejo, Morgan, Iseo & Dodosound, Edu Anmu, Lukiek, Zephyr Bones, Greenclass, Rural Zombies o Joe La Reina. Entre las propuestas más minoritarias de fuera de nuestras fronteras, encontramos a la cantante indie Nilüfer Yanyya o a las formaciones londinenses de infusión dream pop Genghar y Anteros.

Minutos tras revelar estas confirmaciones, el BBK compartía también la distribución de su cartel para los días 12, 13 y 14 de Julio en que tendrá lugar su décimo tercera edición.