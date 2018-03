Florence And The Machine editarán un sencillo por el Record Store Day

Florence Welch empieza a mover la maquinaria de su conjunto. Florence And The Machine aprovecharán el Record Store Day para editar un sencillo inédito. Así se ha confirmado, sin querer, en la versión holandesa de dicho día festivo para las tiendas de discos internacionales.

El medio Stereogum ha recogido el detalle, que ya no aparece, y muchos más se han hecho eco. Florence And The Machine publicarán el 21 de abril la pieza Sky Full Of Song en formato vinilo. Se trata del primer material del grupo desde su aportación en 2016 a la banda sonora del videojuego Final Fantasy XV.

Estarán en el BBK Live 2018

De esta forma, acrecientan los rumores que apuntan a un nuevo álbum de la banda en 2018. La primera pista vino con sus primeras fechas para este año, entre ellas la del Bilbao BBK Live. Florence And The Machine pasarán el próximo 12 de julio por el festival vizcaíno, siendo uno de los grandes reclamos de la edición 2018. ¿Tocarán su nuevo sencillo en el monte Kobeta?