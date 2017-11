Flojas audiencias para la gira norteamericana de Arcade Fire

Si hacemos caso a las informaciones que está publicando el periódico canadiense The Globe and Mail, la gira norteamericana de Arcade Fire no está yendo también como les gustaría. La banda se encuentra actualmente de gira presentando su último trabajo Everything Now, pero parece que no están logrando llenar los recintos previstos, que están presentando una entrada que equivale más o menos a la mitad del aforo.

Según el informe, 4.263 personas fueron a su concierto en Quebec, 4.004 en Tampa, 5.614 en Austin y 5.051 en Dallas. No son malas cifras, pero si tenemos en cuenta que los recintos donde se celebraron podrían albergar entre 10.000 y 20.000 personas, hay que reconocer que pueden considerarse un poco flojas.

¿Significa esto que Arcade Fire están perdiendo atractivo en Norteamérica? Quizá este último trabajo no ha logrado conectar con el público tanto como los anteriores, pero estamos seguros de qué su próxima visita a España, prevista para los días 21 de abril en el Sant Jordi de Barcelona y el 24 en el Wizink Center de Madrid, será todo un éxito.