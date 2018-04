Fleetwood Mac no cuenta más con Lindsey Buckingham

La legendaria banda formada en Londres en los años 60 ha anunciado la marcha de uno de sus guitarristas y cantantes. Lindsey Buckingham no seguirá siendo miembro de Fleetwood Mac y los medios se hacen eco de su posible despido del grupo.

Buckingham fue componente de Fleetwood Mac entre 1974 y 1987. Después volvió a reunirse con sus antiguos compañeros en 1996. En estos momentos, se encontraba preparando una nueva gira de la formación junto al resto de músicos. Según recoge Rolling Stone, las supuestas desavenencias sobre este tour han propiciado que sea echado del combinado.

Dos guitarristas para suplir la baja

Los sustitutos de Buckingham ya han sido anunciados. Tanto el guitarrista de Tom Petty & The Heartbreakers, Mike Campbell, como el de Crowded House, Neil Finn, suplirán su baja. En el comunicado inicial de Fleetwood Mac se podía leer: “Lindsey Buckingham no estará actuando con la banda en este tour. Le deseamos lo mejor a Lindsey“.

Twitter se ha llenado durante las últimas horas de seguidores desencantados con la noticia. Algunos creen que Fleetwood Mac no será nunca lo mismo sin Buckingham y otros lo llegan a considerar como una pieza irreemplazable de los creadores de himnos como Rhiannon o Go Your Own Way.