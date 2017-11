Fleetwood Mac anuncian reedición y preparan una gran gira mundial

Parece que una banda mítica como Fleetwood Mac tiene grandes planes para 2018. Para empezar, van a lanzar de nuevo su álbum homónimo de 1975 con interesante material inédito. Como siempre en estos casos, se editará en diferentes formatos e incluirá cortes inéditos de estudio y también grabaciones en directo de conciertos de la banda ofreció en el año 1976. Una magnífica oportunidad de conocer primeras versiones e interpretaciones en directo de temas como Rhiannon, Landslide, y Say You Love Me.

Por otro lado, no se conforman con eso, y sus intenciones incluyen la idea de embarcarse en una gran gira mundial a lo largo de todo el año, que seguro que hará las delicias de sus seguidores más nostálgicos. Mientras se confirma esto último, os dejamos con el tracklist completo de está interesante reedición:

Disco 1 – Álbum Original Remasterizado y Singles



‘Monday Morning’

‘Warm Ways’

‘Blue Letter’

‘Rhiannon’

‘Over My Head’

‘Crystal’

‘Say You Love Me’

‘Landslide’

‘World Turning’

‘Sugar Daddy’

‘I’m So Afraid

‘Over My Head’ – Single Version

‘Rhiannon’ – Single Version

‘Say You Love Me’ – Single Version

‘Blue Letter’ – Single Version

Disco 2 – Versiones Alternativas y Directos

‘Monday Morning’

‘Warm Ways’

‘Blue Letter’

‘Rhiannon’

‘Over My Head’

‘Crystal’

‘Say You Love Me’

‘Landslide’

‘World Turning’

‘Sugar Daddy’

‘I’m So Afraid’

‘Over My Head’

‘Rhiannon’

‘Why’

‘World Turning’

‘Jam #2’

‘I’m So Afraid’

Disco 3 – Directos

‘Get Like You Used To Be’

‘Station Man’

‘Spare Me A Little’

‘Rhiannon’

‘Why’

‘Landslide’

‘Over My Head’

‘I’m So Afraid’

‘Oh Well’

‘The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)’

‘World Turning’

‘Blue Letter’

‘Don’t Let Me Down Again’

‘Hypnotized’