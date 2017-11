Fleet Foxes versionan a Nina Simone

Dos de los integrantes de la banda de Seattle, Fleet Foxes, participaron como invitados del programa BBC Radio 6 Music Show presentado por Lauren Laverne este domingo. Robin Pecknold y Casey Wescott tocaron varios temas entre los que se encuentra un versión de Do What You Gotta Do, escrito por Jimmy Webb e interpretado por Nina Simone para su disco de 1968, ‘Nuff Said!.

“Me encanta lo que le hizo a la melodía y su fraseo melódico”, explicaba Pecknold refiriéndose a Simone. Este tema lo sampleó Kanye West el año pasado para su canción Famous.

Además, los componentes de Fleet Foxes tocaron un tema de Crack-Up, su tercer y último álbum hasta la fecha. Interpretaron el sencillo publicado en junio de este año If You Need To, Keep Time On Me.