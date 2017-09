Flavor Fav demanda a compañeros y mánagers de Public Enemy por royalties no pagados

Mal rollo entre dos de los integrantes de uno de los grupos legendarios de la música rap, Public Enemy. Por lo visto, Flavor Flav lleva años sin ver un duro por los royalties de la banda, y por esa razón ha decidido demandar a su compañero Chuck D y a varios de los mánagers que han tenido a lo largo de su carrera.

Según la demanda, Flavor Flav reclama su parte de royalties no recibidos, ya que su acuerdo con Chuck recoge que repartirían los beneficios de conciertos, música y merchandising, algo justo teniendo en cuenta que co-escribió al menos el 50% de los temas de la banda.

Por poner un ejemplo, afirma que su voz e imagen de usaron sin permiso para el último disco de la banda, Nothing Is Quick in the Desert, lanzado de forma gratuita este verano.

Otro tema que también traerá cola en este juicio será el de las figuras de acción con la imagen de los integrantes de la formación, ya que fue un acuerdo cerrado por uno de sus antiguos mánagers sin el consentimiento de Flavor Fav y por lo que éste no ha visto un solo euro.

En definitiva, tema peliagudo que seguro que no tendrá una fácil solución pero esperemos sea la mejor posible para el legado del grupo y sus propios seguidores.