FKA Twigs comparte una nueva edición de su ‘Instagram zine’

AVANTgarden issue 2. dream warrior Creative Director: FKA twigs @fkatwigs Poem: FKA twigs @fkatwigs Editor: Suzannah Pettigrew @suz_p Photography and post production: David Uzochukwu @daviduzochukwu Styling: Matthew Josephs @matthew_josephs MUA: Daniel Sallstrom @daniel_s_makeup Hair: Rio Sreedharan @rio_hair Casting: Matthew Josephs @matthew_josephs Set Design: Suzannah Pettigrew @suz_p Lighting Assistant: Reece Sweeney @reece.owen Models: Roman @niiagency / Tobias, Tristan, Kai and Ayo @brothermodels Layout: Suzannah Pettigrew @suz_p / David Uzochukwu @daviduzochukwu / Matt de Jong @go_dejong Special thanks to @violettafanciesyou for helping develop the pyjamas <3

