Fizzy Soup publica “Not So Far”, su nuevo disco

Not So Far, el segundo LP de Fizzy Soup, ya ha llegado a las principales plataformas digitales tras doblar su objetivo de crowdfunding en Verkami. Con este trabajo, la banda nos muestra su “viaje interior, la búsqueda de una verdad personal que recorre paisajes inmensos a través de sonidos que se mueven entre la delicadeza de la poesía y la epicidad de lo salvaje“.

Tras editar un LP (Wood Room, 2014) y un EP (We Do This, 2016), realizar varias giras nacionales, pasar por salas como Bilborock, Apolo y participar en festivales como Festival Gigante, Dcode Festival, Festival de Les Arts o Sonorama Ribera, Fizzy Soup facturan un disco lleno de texturas y muy difícil de etiquetar que ha sido producido por Iñaki Martínez (Organic Audio Estudio) y con el que buscan concretar la gran progresión que han demostrado hasta el momento.

Por supuesto, la banda ya tiene cerradas unas cuantas fechas para presentar su nuevo disco, que os dejamos a continuación:

5 marzo, Albacete en Sala Clandestino

10 marzo, Toledo en Sala Pícaro

11 marzo, Murcia en Sala Musik

18 marzo, Madrid en Sala Costello

7 abril, Oviedo enSala La Salvaje

No esperes más y escuchar este Not So Far aquí.