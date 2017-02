Fizzy Soup comparten “Not So Far” como adelanto de su nuevo disco

Fizzy Soup están dando los últimos retoques a su nuevo disco, Not So Far, que han podido sacar adelante gracias a un proyecto de crowdfunding en Verkami con el que prácticamente han logrado doblar la cantidad que necesitaban. Quizá para celebrarlo, ya nos van dejando escuchar el single No Prayer, con el que nos vamos haciendo una idea del sonido que podemos esperar en este trabajo.

A nosotros, siempre nos gusta o al menos nos ayuda saber qué tiene que decir el artista de su música, y esto es lo que los chicos de Fizzy Soup cuentan sobre esta canción: “Cuando todo es tan rápido y estrecho que no hay espacio para la duda, coges lo que necesitas, te lo juegas todo y clamas al cielo para dar con la solución, sin pensar si eres alguien que no quisieras ser o alguien que debes ser. Entonces te das cuenta de que estás cubierto de polvo, que no eres nada de eso, y afuera ya no hay prisa, gritas, esperas, te mueves para encontrar lo que de verdad quieres buscar”.

Con este nuevo disco, la banda de Cuenca quiere asentarse como una de las imprescindibles de la escena nacional, tras colarse en los escenarios de numerosos festivales como Gigante, DCode y Sonorama Ribera, entre otros, en los últimos años. Por ahora, además, ya tienen varias fechas confirmadas para los próximos meses, así que tenemos mucho Fizzy Soup por descubrir. Os las dejamos a continuación: