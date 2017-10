Tras unos largos 8 años desde el lanzamiento de Entertainment, no habíamos vuelto a escuchar sobre el dúo electroclash Fischerspooner, hasta que por fin en junio de este año estrenaban el tema titulado Have Fun Tonight.

En este caso nos vuelven a traer nuevo material que junto con el título de su próximo trabajo Sir, nos va dando diferentes pistas de lo que podremos encontrarnos a lo largo de todos los temas que éste incluirá. Venimos a hablaros de Togetherness, el nuevo single que estrena el dúo neoyorquino y del que no se ha dejado de hablar.

Contamos con apariciones estelares como la de Juliana Huxtable, Juan Pablo Rahal o Caroline Polacheck (Chairlift) la que además contribuye en el tema vocal del tema. Además nos impresiona la nueva imagen que nos da Casey Spooner, con un cuerpo bastante musculado y ese peculiar bigote muy propio de los años 70. Tanto el video como la letra del single son muy personales y abiertamente homosexuales, contaba Spooner sobre Togetherness.

Además, por fin después de casi una década, el dúo se subirá al escenario nuevamente para presentar estos temas en la ciudad que los vio nacer este próximo 27 de octubre en el Brooklyn Steel (NYC).

Os presentamos junto a este nuevo y muy curioso video el tracklist del que será su próximo disco y del que no tenemos dudas de que tendremos muchas más noticias.

01 Stranger Strange

02 Top Brazil

03 Togetherness [ft. Caroline Polachek]

04 Everything is Just Alright

05 Have Fun Tonight

06 Discreet

07 Strut

08 Get It On

09 I Need Love

10 Butterscotch Goddam [ft. Johnny Magee]

11 Dark Pink

12 Try Again ft. Andy LeMaster

13 Oh Rio [ft. Holly Miranda]