A los pequeños protagonistas de Stranger Things parece que no les alcanza con maravillarnos con su desempeño dentro de la serie que también lo hacen por fuera.

Ya los hemos visto cantar y bailar con toda su naturalidad, talento y frescura en la entrega de los premios Emmy 2016 versionando Uptown Funk, o en Late Late Show donde el mini elenco masculino interpretó clásicos de los años ’60, y nos hemos sorprendido cuando Millie Bobby Brown (Eleven, en la serie) apareció rapeando un resumen de Strangers Things en The Tonight Show. Ahora resulta que Finn Wolfhard, quien interpreta a Mike en la popular serie, sorprendió con Here she comes now, de Velvet Underground, en un concierto de Calpurnia, su propia banda.

Este pequeño tributo a la banda conformada por Lou Reed y John Cale, se realizó en un concierto en Brooklyn, donde el mismo Finn dijo antes de interpretar el cover: “Esta canción va para Lou Reed”.

Mientras esperamos la llegada de su disco que, según ellos mismos declararon está en proceso de grabación, Calpurnia ya nos ha regalado versiones de grandes grupos como New Order, Pixies, Weezer, y Twin Peaks.