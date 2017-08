Finalmente The Knife anuncia disco y dvd

Tras compartir varios teasers de lo que sería un futuro proyecto tres años después de su última aparición, el dúo conocido como The Knife anuncia un nuevo paso en su carrera. Una película, un disco de su última gira y un book fotográfico serán los nuevos lanzamientos de la banda.

Para desgracia de muchos, ya han anunciado que no será material nuevo, sino que lo ya mencionado recogerá el audio y vídeo del concierto que dieron el 30 de abril de 2014 en la Terminal 5 de Nueva York. El book contendrá imágenes de dicha gira y saldrá con todo el conjunto el 1 de septiembre. Este material saldrá exclusivamente en Europa, a excepción de Gran Bretaña e Irlanda, por culpa de la disputa entre The Knife y la compañía Brille. Los instrumentos empleados en el show se subastarán y los fondos irán a parar a la organización No One is Illegal, a favor de los refugiados indocumentados en Suecia.

Por su parte, el púbico internacional podrá disfrutar del contenido a partir de la fecha de salida en la web de la banda, según su representante.