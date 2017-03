Finalmente Lady Gaga sustituirá a Beyoncé en Coachella 2017

Después de que la semana pasada Beyoncé anunciara que cancelaba su participación en Coachella por prescripción médica debido a su embarazo de gemelos, y tras los rumores de la posible participación de Lady Gaga en su lugar, anoche por fin nos daban la confirmación oficial. Una diva reemplazará a otra diva, esto es Lady Gaga será la encargada de sustituir a Beyoncé como cabeza de cartel del Coachella 2017.

La decisión final no ha sido fácil por parte de la organización, ya que encontrar un reemplazo a la altura de Beyoncé con tan poco margen de tiempo (apenas queda mes y medio para la cita) no iba a ser fácil, es más según informó Consequence of Sound, la organización también había tenido contacto con Adele, Rihanna, Justin Timberlake e incluso Nine Inch Nails.

En esta edición, la primera, que ya era hora, en la que una mujer encabeza el cartel del mítico festival, tenía que seguir apareciendo el nombre de otra mujer en su lugar, y vista la acertada decisión, no podía ser otra que la gran Lady Gaga. Ésta será su tercera gran cita en lo que va de año, después de haber sido la estrella del espectáculo en el descanso del Super Bowl y tras su participación en la última ceremonia de los Grammy junto a Metallica.

En el cartel oficial ya aparece como cabeza de cartel de el sábado 15 y 22 de abril el nombre de Lady Gaga, cartel que ha publicado la propia artista en su cuenta de Instagram junto con el texto: “Vamos de fiesta al desierto”.

Coachella se celebra dos fines de semana consecutivos del 14 al 16 de abril y del 21 al 23 del mismo mes en la localidad californiana de Indio (a unas dos horas en coche de Los Ángeles). Eso sí, tranquilos porque si no podéis asistir a Cochella también podéis ver a Lady Gaga en la extensa gira que tiene por delante y que pasará por Barcelona.

Os dejamos aquí con todas las fechas .

04-15 Indio, CA – Coachella

04-22 Indio, CA – Coachella

08-01 Vancouver, British Columbia – Rogers Arena

08-03 Edmonton, Alberta – Rogers Place

08-05 Tacoma, WA – Tacoma Dome

08-08 Los Angeles, CA – The Forum

08-11 Las Vegas, NV – T-Mobile Arena

08-13 San Francisco, CA – AT&T Park

08-15 Sacramento, CA – Golden 1 Center

08-19 Omaha, NB – Centurylink Center

08-21 St. Paul, MN – Xcel Energy Center

08-23 Cleveland, OH – Quicken Loans Arena

08-25 Chicago, IL – Wrigley Field

08-28 New York, NY – Citi Field

09-01 Boston, MA – Fenway Park

09-04 Montreal, Quebec – Bell Centre

09-06 Toronto, Ontario – Air Canada Centre

09-10 Philadelphia, PA – Wells Fargo Center

09-15 Rio de Janeiro, Brazil – Rock in Rio Festival

09-22 Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

09-24 Zurich, Switzerland – Hallenstadion

09-26 Milan, Italy – Mediolanum Forum

09-29 Hamburg, Germany – Barclaycard Arena

10-01 Antwerp, Belgium – Sportpaleis

10-03 Amsterdam, the Netherlands – Ziggo Dome

10-06 Paris, France – Accorhotels Arena

10-09 London, England – O2 Arena

10-15 Birmingham, England – Barclaycard Arena

10-17 Manchester, England – Manchester Arena

10-21 Copenhagen, Denmark – Royal Arena

10-23 Stockholm, Sweden – Ericsson Globe

10-26 Berlin, Germany – Mercedes-Benz Arena

10-28 Koln, Germany – Lanxess Arena

11-05 Indianapolis, IN – Bankers Life Fieldhouse

11-07 Detroit, MI – Little Caesars Arena

11-10 Uncasville, CT – Mohegan Sun

11-13 Louisville, KY – KFC Yum! Center

11-15 Kansas City, MO – Sprint Center

11-16 St. Louis, MO – Scottrade Center

11-19 Washington, DC – Verizon Center

11-20 Pittsburgh, PA – PPG Paints Arena

11-28 Atlanta, GA – Philips Arena

11-30 Miami, FL – American Airlines Arena

12-01 Tampa, FL – Amalie Arena

12-03 Houston, TX – Toyota Center

12-05 Austin, TX – Frank Erwin Center

12-08 Dallas, TX – American Airlines Center

12-09 Oklahoma City, OK – Chesapeake Energy Arena

12-12 Denver, CO – Pepsi Center

12-14 Salt Lake City, UT – Vivint Smart Home Arena