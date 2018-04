El próximo día 6 de abril aterriza en todo el mundo el segundo álbum de las madrileñas Hinds, I Don’t Run, via Mom + Pop. Y el pasado viernes llegaba a plataformas online el tercer adelanto de este próximo trabajo: Finally Floating.

El tema parece reiterar la temática amorosa ya presente en sus dos anteriores adelantos –The Club y New For You– y también en su LP debut Leave Me Alone. Las voces de Ana y Carlotta cantan letras agridulces al desamor –”I need to stay away tonight“– que muestran una vertiente más crítica y reflexiva sobre las relaciones, frente a la perspectiva desenfadada de su primer trabajo. Junto a la letra, pegadizos riffs eléctricos que recuerdan a The Club.

Un vídeo muy madrileño

Junto a este nuevo tema, las madrileñas han lanzado un vídeo exclusivo para Apple Music, dirigido por Wiissa (The Strokes, Phoenix). En él, se las ve paseando en bicicleta por los distintos escenarios de la capital española. Aquí podéis ver el teaser:

Junto a este nuevo vídeo, las chicas de Hinds lanzaron el siguiente comunicado:

“quizás lo sepáis o no, pero hemos nacido y crecido en Madrid y es la mejor ciudad del mundo. así que, para este segundo álbum era un ‘must’ tener un vídeo enseñando las calles, y wiisa llegó a la idea de las bicis, que nos encantó. Ana no sabía como montar una así que tuvo que practicar con su compañera de piso el día antes de rodar. me encanta la manera en que este vídeo es más tranquilo que los otros, ofreciendo un rollo mucho más ‘chill’ para una canción tan apoteósica”.

Así, Hinds parecen continuar la estética deportiva que ya veíamos tanto en el vídeo de New For You, con un partido de fútbol, como en el que acompaña a The Club, rodado en unas pistas de esquí en el estado de Nueva York.