Field Music presentan su nuevo single “Count It Up”

Field Music están de vuelta con su nuevo single Count It Up, el primer single que presentan de su próximo álbum Open Here, que saldrá el 2 de febrero a través de Memphis Industries.

La banda de Sunderland formada por los hermanos David y Peter Brewis con Andrew Moore como teclista lanzó su último trabajo Commontime en 2016, así no nos van a hacer esperar mucho entre ambos lanzamientos.

Además, la banda ya ha anunciado las primeras fechas de una gira que por el momento solo tendrá paradas en el Reino Unido, especialmente en la zona norte de la que son originarios, entre los meses de febrero y mayo.