Karin Dreijer ha resucitado su proyecto en solitario Fever Ray y ahora nos presenta el vídeo para su canción Mustn’t Hurry, incluida en su último disco Plunge.

Se trata del tercer videoclip que nos presenta la sueca tras Wanna Sip y To the Moon And Back después de que volviese a lanzar un disco tras un silencio de ocho años desde que debutase con su álbum homónimo en 2009.

De nuevo, Dreijer opta por un videoclip perturbador que no dejará a nadie indiferente. ¡No te lo pierdas!