Fever Ray comparte primera canción en 8 años

La vocalista del dúo electrónico sueco The Knife ha estrenado su primer single después de que haya pasado casi una década desde su debut homónimo en solitario. To The Moon And Back es el primer avance de una posible revalida que podría llegar en 2018.

Karin Elisabeth Dreijer (nombre real de la artista) ha compartido el tema junto a un clip visual en el que una persona despierta de su estado criogénico, antes de tropezar y desplomarse en el suelo. Más adelante es recogida por un grupo de maníacos que la atan sobre una mesa. Destaca la letra irreverente y atrevida de la composición, no apta para menores por varias frases subidas de tono.

La noticia del posible segundo álbum de Fever Ray saltó el año pasado. En una entrevista concedida al medio The Fader, reveló que estaba trabajando en material nuevo en el estudio y que había escrito la música de una obra de teatro sueca.

Este año ha habido también reunión de The Knife, ya qué estaban separados desde 2014. A principios de 2017 realizaron un par de vídeos horripilantes, los colgaron en su perfil de Facebook y los bautizaron como “las clases de cocina de la Madre de Cuchillos“.