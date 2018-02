The Killers, Lenny Kravitz y Jamiroquai encabezarán el Festival O son do Camiño en Santiago de Compostela

Nace el nuevo Festival O son do Camiño en Santiago de Compostela que tendrá lugar del 28 al 30 de junio y que contará con una treintena de artistas de renombre internacional, que en muchos casos visitan Galicia por primera vez, y entre los que destacan The Killers, Lenny Kravitz, Jamiroquai, Martin Garrix, Two Door Cinema Club, Franz Ferdinand o Mando Diao.

Además, habrá una amplia representación de grupos nacionales, a lo que se añaden seis conciertos en cada una de las principales ciudades de la Comunidad. En el caso nacionales, están ya confirmados artistas como León Benavente, C. Tangana, La M.O.D.A., Carlos Sadness, Toundra, Morgan o Rufus T. Firefly.

Por supuesto, la música gallega tendrá una destacada representación en el cartel con Novedades Carminha, Triángulo de amor bizarro, Eladio y los seres queridos, Arce, Malandrómeda, Bala, Furious Monkey House, True Mountains y Agoraphobia.

O son do Camiño es la primera cita prevista en la antesala del Xacobeo 2021, para lo que se celebrará en el renovado Parque Monte do Gozo con una capacidad para 24.000 asistentes cada jornada en sus dos escenarios. Asimismo, habrá área de restauración, mercadillo y una zona de la acampada.

Venta de abonos y entradas

Los abonos se pondrán a la venta a partir del 1 de marzo en la web oficial del festival y en Ticketea a un precio especial de lanzamiento de 39 euros mas gastos. Además, como parte de esta programación, habrá seis conciertos en las principales ciudades gallegas, que se irán dando a conocer próximamente.

El festival, patrocinado por la Xunta de Galicia, contribuirá a promover la imagen de Galicia en el ámbito internacional a través de uno de sus principales activos turísticos y culturales: el Camino de Santiago. Además, será una oportunidad para difundir los valores y el talento local, para reforzar el tejido empresarial gallego y para fomentar la colaboración público-privada, con el desarrollo de una programación cultural de manera conjunta y coordinada.