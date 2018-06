El pasado lunes 4 de junio se anunció, de forma aislada cada hora, la composición del cartel del Festival Amante celebrado en la localidad de Borja (Zaragoza). Las confirmaciones se fueron realizando de una en una desde las doce del mediodía hasta las diez horas, por lo que en total fueron diez las bandas y DJs confirmados.

Este evento, que este 2018 celebrará su segunda edición, volverá a celebrarse en el mes de agosto, concretamente del 3 al 5 de ese mes. Para esta ocasión contará con más nombres que en su año debut, ya que si en 2017 pasaron por su escenario principal Miss Caffeina, Second y Elefantes, este 2018 estará conformado por Sidonie, Varry Brava, Shinova, Celtas Cortos, The Noises, Ochoymedio DJ’s, We Are Not DJ’s, Me & DJ’s, Facundo y Los Flamingos.

Al igual que ocurriese el año pasado, esta edición también mantendrá una zona de food truck dentro del recinto de conciertos, incluirá zona de acampada (próximamente se pondrá a la venta el acceso al camping) y más sorpresas todavía no confirmadas por parte de la organización. Las entradas se encuentran a la venta por 20€ desde Ticketea.