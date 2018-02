Sin duda alguna, FAVX han supuesto la revolución más que necesaria en el panorama del rock underground. Con un directo adrenalítico que al fin ha tomado forma en el estudio en el más que notable Welfare (puedes leer la crítica aquí), los afortunados que han tenido hasta ahora la oportunidad de verlos en vivo no han hecho más que alabarlos. Ahora el público malagueño tiene de nuevo la oportunidad de verlos (recordemos que acudieron a la ciudad el año pasado en el Merendola Fest) el próximo 9 de febrero en la sala Velvet Club.

Miel de Moscas (el sello que publica a los madrileños FAVX) tiene preparada una fiesta de traca en Málaga el próximo viernes. Dará comienzo a las 21:30 y reunirá a tres bandas. Por un lado a los ya mencionados FAVX, a los que se suman Los Manises y los británicos Kagoule.

Los Manises describen su estilo como “congo core” lleno de melodías de guitarras bonitas. No podrían estar más acertados. El estilo de este grupo de Elche es una fusión entre lo tribal, lo electrónico y el rock, poniendo una nota más que festiva con la que no se puede dejar de bailar. En lo que respecta a Kagoule, encontramos un rock de influencia punk que les ha llevado a actuar en el Glastonbury y a compartir escenarios con gente de la talla de METZ, Sebadoh o Johnny Marr. Una actuación única e irrepetible en Málaga que recomendamos no perder. Las entradas se pueden obtener a través de Wegow en el siguiente enlace.