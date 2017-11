Father John Misty vuelve a mofarse de Taylor Swift (y los blogs de música)

Father John Misty difícilmente pierde la oportunidad de vacilar públicamente a Taylor Swift cada vez que puede, y ahora, aprovechando la última polémica de la cantante estadounidense tras denunciar a un blog en el que se publicó un artículo que trazaba paralelismos entre su música y las ideologías supremacistas blancas, Misty no ha podido resistirse a dar su ciertamente irónica opinión sobre el asunto.

En un comunicado publicado en su cuenta de facebook, Misty se planta contra un “peligroso” colectivo, los blogs de música: “De forma absolutamente innecesaria, ha llegado a mi atención que mi música ha sido adoptada por una cierta faccion online que se cree con el derecho de interpretarla y presentarla a través de sus propios prejuicios ideológicos. Aunque no estoy para nada afiliado a este grupo y he hecho numerosos intentos de distanciarme de su retórica y agenda, siento la necesidad de denunciarlo rotundamente, y con la ayuda de mi equipo legal y muchos rezos, aquí va: los blogs de música son y siempre han sido absolutamente inaceptables en una sociedad civil, al igual que todo aquel que se defina como bloguero o se asocie con esta práctica. La propia fundación de un blog de música está basada en la falta de igualdad, patológicamente creada sobre la idea de mantener la supremacía de un tipo de música sobre otra basándose únicamente en sus opiniones inmutables. No son bienvenidos aquí. Muchas gracias”.

Blogueros o no, muchos somos nos esperamos la próxima inminente visita de Josh Tillman a nuestro país, que tendrá lugar los días 18 de noviembre en Barcelona y 19 de noviembre en Madrid.