Father John Misty se pasa al country con una versión de su canción “Pure Comedy”

Father John Misty sigue sorprendiéndonos día tras día con su inagotable notable talento, y ahora nos ha sorprendido compartiendo una versión country de su single Pure Comedy, incluido en su último trabajo del mismo nombre.

Para ello, además de cambiar el estilo, también la ha rebautizado como Pure Country, como no podía ser de otro modo. Para no ser su estilo habitual, hay que reconocer que Misty ha sabido llevar el espíritu del country a la música y el estilo vocal con el que interpreta la canción, y las críticas están siendo por el momento muy positivas. Por ahora, no parece que vaya a versionar el resto de canciones del álbum a este estilo tan típicamente americano, pero sí que sabemos que en los próximos meses tiene pensado sacar un álbum con nuevo material, además del disco en directo que recientemente grabó en Third Man Records, el sello perteneciente a Jack White.

Recordemos que Josh Tillman ofrecerá dos conciertos en España este otoño en Barcelona (Sala Razzmatazz) y Madrid (La Riviera) los próximos días 18 y 19 de noviembre.