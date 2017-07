Father John Misty sale en defensa de Ed Sheeran y trollea a sus detractores

Hace unos días se estrenó la esperada séptima temporada de la serie Juego de Tronos. En el primer capítulo emitido pudimos ver al cantante Ed Sheeran dando vida a uno de los soldados Lannister que Arya encuentra en su camino, con los que se para a descansar y comer algo. La aparición del británico, pese a ser muy breve, no pasó desapercibida para nadie y los comentarios no se hicieron esperar.

Su actuación fue aplaudida por sus seguidores, sin embargo hubo una gran cantidad de fanáticos de la serie que creyeron que la actuación de Ed Sheeran fue totalmente innecesaria.

Tras muchas críticas y comentarios sobre su aparición en la serie, Ed Sheeran cerró su cuenta de twitter, aunque él mismo ha asegurado que las críticas no han sido el motivo: “Salí de Twitter porque llevaba tiempo con la intención de salir de twitter, no tiene nada que ver con lo que la gente diga de mi cameo en Juego de Tronos. Salgo en Juego de Tronos, ¿por qué demonios me tendría que preocupar lo que la gente piense de eso? Es claramente increíble. El momento fue sólo una coincidencia, pero podéis creer lo que queráis“.

Tras ver la reacción y los comentarios del público de la serie, muchos actores e incluso el propio director salieron para defender su actuación, alabando el trabajo del cantante.

El último en unirse a la defensa de Ed Sheeran ha sido Father John Misty, que ha manifestado su indignación por el aluvión de críticas recibidas por el cantante. A través de su cuenta de twitter ha recriminado a los usuarios su comportamiento con el británico y ha publicado el siguiente tweet: “Estoy empezando una campaña para Ed vuelva a twitter y GoT sea cancelado“. Además el mensaje iba acompañado de la imagen que publicó el propio Ed Sheeran en el set de grabación de la serie, pero esta vez el propio Father John Misty se ha incluido en el selfie con Ed y Arya. Un “troleo” en toda regla. Estaremos atentos a las reacciones de los fanáticos de la serie.