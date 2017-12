Father John Misty revela un nuevo vídeo de “Leaving LA”

Josh Tillman ha dejado claro los últimos años que no para de trabajar, de hecho, tiene pensado lanzar el próximo 2018 su cuarto álbum de estudio en solitario. Este mismo año llegaba el tercero, el extenso Pure Comedy. De su tercera referencia, el siempre polémico Father John Misty, ha estrenado un videoclip para el tema más largo del compacto.

Los trece minutos de duración de Leaving LA son los que forman parte de la filmación, grabada y editada por Grant James. La poética canción es interpretada por Tillman, acompañado de su acústica y de una pequeña orquesta de cuerda; todo ello filmado en blanco y negro.

No es el primer archivo audiovisual que pública FJM desde el lanzamiento del LP. Además de compartir un pequeño filme de acompañamiento del álbum, ha realizado videoclips del tema homónimo del disco, de Two Wildly Different Perspectives, de Things It Would Have Been Helpful to Know Before The Revolution y de Total Entertainment Forever. Este último protagonizado por el actor estadounidense Macaulay Culkin.

El artista acaba de pasar por nuestro país, pero teniendo en cuenta que prepara nueva música y que ya está confirmada alguna fecha para el año que viene, es muy posible que se vuelva a pasar por España en 2018.