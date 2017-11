Father John Misty ofrece nuevos detalles de su cuarto disco

El cantautor Josh Tillman lleva un total de tres álbumes editados bajo el nombre de Father John Misty. El último, Pure Comedy, salía este mismo año y poco después avanzaba que su próximo LP estaba cerca. Pues bien, en una entrevista realizada por el medio Uncut, Tillman ha adelantado que su cuarta referencia llegará en 2018.

Entre los datos ofrecidos, destaca el nombre de algunas de las composiciones que formarán el trabajo, catalogado por el propio artista como “el ‘I Love You, Honeybear’ real, pero sin su cinismo“. Del total de 10 temas que componen la futura obra aparecen Ouch, I’m Drowning, Dum Dum Blues o Mr. Tillman, Please Exit The Lobby.

El compositor también ha comentado que escribió el álbum en un periodo de seis semanas. “Estuve viviendo en un hotel durante dos meses. Realmente está basado en algo que ocurrió el año pasado que fue… bueno, mi vida estalló. Pienso que la música sirve para hacer lo doloroso y lo aislado, menos doloroso y menos aislado. En resumen, es un disco angustioso.”

Grabado junto al productor Jonathan Rado, parece que contará con guitarras arriesgadas y un excéntrico sonido de percusión. Además, Tillman ha aclarado que no será tan “pretencioso” como sus dos últimos discos, los que según el vocalista eran más conceptuales.