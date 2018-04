Father John Misty estrena dos canciones de su nuevo disco

Después de que se filtrara la información sobre su nuevo disco a través de la web de Amazon Francia, Father John Misty ha decidido publicar dos de las canciones incluidas su nuevo disco, God’s Favourite Customer, cuya publicación está prevista para el próximo 1 de junio.

Los temas elegidos han sido Just Dumb Enough to Try, que ya aparecía en el listado filtrado, y Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All. Se trata del tercer adelanto que podemos disfrutar después de Mr. Tillman, que fue el primer aperitivo de estas nuevas canciones del estadounidense.

Os dejamos con ambas canciones para comenzar a disfrutar el que es uno de los regresos más esperados de este año 2018.

Father John Misty – Just Dumb Enough to Try

Father John Misty – Disappointing Diamonds Are the Rarest of Them All