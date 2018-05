Father John Misty estrena una nueva canción en directo

Sin duda, este viernes 1 de junio muchos estamos esperando el nuevo disco de Father John Misty, God’s Favourite Customer que sale a la venta tan solo un año después de su celebrado pure comedy.

Hasta el momento, hemos podido escuchar varios adelantos como Mr Tillman o Just Dumb Enough To Try, pero gracias a la retransmisión del concierto que dio en Belfast el pasado viernes con motivo del festival biggest weekend de la BBC, ya podemos conocer como suena su tema Please Don’t Die, que también irá incluido en este nuevo trabajo.

Mientras tanto, solo nos queda esperar hasta el viernes para poder disfrutar al completo su nuevo trabajo, que esperamos mantenga el altísimo nivel al que nos tiene acostumbrados