Father John Misty comparte “Leaving L.A.”, una nueva pista de su próximo álbum

J Tillman, el músico estadounidense que se esconde bajo el nombre de Father John Misty, nos ha dejado adentrarnos un poco más en su nuevo trabajo dando a conocer Leaving L.A., un adelanto que formará parte de su ya inminente nuevo álbum.

Esta nueva pista se ha estrenado en la BBC Radio 6, en el programa de Lauren Laverne. Con trece minutos de duración y unas cuantas escuchas, nos transmite la misma profundidad sonora que acompaña siempre a la música del cantante.

Su nuevo álbum de estudio, el tercero de su carrera, titulado Pure Comedy, saldrá a la venta en apenas dos meses, concretamente el próximo 7 de abril y a través de Sub Pop. De este nuevo disco conocemos cuatro canciones de las trece que lo componen: Pure Comedy, Two Wildy Different, Ballad of the Dying Man y la que hoy es noticia Leaving L.A.

Si no puedes esperar, puedes reservar ya tu copia del álbum (disponible en varios formatos) a través del sitio web oficial: www.fatherjohnmisty.com

Ahora te dejamos con el vídeo de este Leaving L.A. para que puedas disfrutar tanto como nosotros de esta nueva maravilla a la que John Misty nos tiene ya muy acostumbrados.