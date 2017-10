Fangoria presentan su nuevo “Pianissimo” con el videoclip para “Disco Sally”

El 3 de noviembre saldrá a la venta Pianissimo, el disco en directo que Fangoria grabó en el Teatro Barceló de Madrid el pasado mes de marzo bajo un concepto único e irrepetible. Se trata de unas actuaciones basadas en el piano sin bases electrónicas, en los que Fangoria hizo versiones de canciones seleccionadas de toda su carrera arregladas para este instrumento con la inestimable colaboración del pianista Martin Watkins.

Ahora, ya están preparados para lanzarlo en una edición especial limitada y numerada de 5000 CDs con forma de piano, otra edición especial limitada y numerada de 1500 vinilos picture disc + CD y en digital.

Para presentarlo, Fangoria comparten el videoclip de Disco Sally, evidentemente en esta versión “pianissimo” que va a hacer las delicias de sus fans en los próximos meses. Un total de 10 canciones que la propia banda explica así:

Fangoria somos un grupo de música pop que utiliza la tecnología moderna (ordenadores, secuenciadores, cajas de ritmos, samplers, programas de grabación) para cantar canciones para robots románticos. Aunque estamos muy cómodos siendo un grupo de tecno-pop a veces nos apetece sacar la parte más de homo sapiens que aún nos queda y prescindir de las máquinas, ya lo hicimos hace algunos años cuando nos travestimos de grupo de rock convencional para unos conciertos especiales, adoptando la tradicional formación de bajo-guitarra-teclado-batería-cantante. Nos divirtió el experimento y decidimos repetirlo pero llevándolo más al extremo, esta vez no sólo sin máquinas, tampoco llevaríamos base rítmica.

Para unos practicantes convencidos de la música de baile como nosotros es bastante impensable salir de nuestro fiel bombo a cuatro. Liberace vino en nuestra ayuda… un piano de cola con un candelabro encima podía solucionarlo todo. Si él era capaz de hacer un show en Las Vegas solo con su piano y su traje de lentejuelas nosotros también lo haríamos. Lo nuestro quizás sería más Las Vegas in Space que Las Vegas en Nevada pero con el pianista adecuado funcionaría. Afortunadamente ya conocíamos a Martin Watkins por su trabajo con Marc Almond, al que suele acompañar, y había colaborado con nosotros haciendo arreglos de cuerda en “Absolutamente”, el disco que grabamos con Sigue Sigue Sputnik. Al ser un repertorio pensado para fans podíamos permitirnos seleccionar canciones que normalmente no tocamos y que teníamos un poco olvidadas. Tuvimos que ensayar más de la cuenta y dejar un poco de lado el metrónomo interno a 130 bpm que llevamos instalado de fábrica en nuestro cerebro, pero al final todo salió estupendamente y podemos asegurar que nuestras canciones de cebras, Neanderthales, Disco-Sallys, astronautas, Dioses y loros no pierden nada en un formato más Liberacesquo.

De travesti radical a Pianíssimo radical. Y por cierto, es Pianíssimo con acento, para diferenciarlo del pianissimo que indica que se toque muy suave una parte musical. Nuestro Pianíssimo lleva tilde para acentuar la presencia de ese piano de cola como estrella principal.

Estamos listas para nuestra residencia anual de un mes en el Benidorm Palace. En invierno, por supuesto.