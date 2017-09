Ezra Koenig revela algunos detalles del nuevo álbum de Vampire Weekend

El cantante de Vampire Weekend, Ezra Koenig, ha hablado sobre el nuevo álbum de la banda y ha revelado nombres de algunos de los invitados que aparecerán en “Neo Yokio”, su anime producido por Netflix.

Tras su tercer álbum, Modern Vampires of the City en 2013, la banda neoyorkina ha estado un nuevo trabajo que, según Koenig, se encuentra al “80%”. Su título podría ser Mitsubishi Macchiato aunque por ahora se considera un mero título de trabajo y no el definitivo. Además, el vocalista de la banda comentó a Zane Lowe de Beats 1: “Está llegando. Siento que estamos cerca de terminarlo y no hay muchas otras maneras de decirlo”. Koenig añadió que el disco contará con “un buen elenco de personajes” y que ha escrito “demasiadas” canciones para ello.

“El último álbum era nuestro trabajo más oscuro. Mucha muerte y tristeza. Siempre va a haber un elemento de eso, pero me gustó el nombre “Mitsubishi Macciato”. Va a ser una mezcla. El anterior parecía muy otoñal, invernal, yo quiero que el nuevo tenga elementos de primavera porque la vida tiene que seguir adelante”.

El líder de Vampire Weekend reveló que Stephen Fry y Richard Ayoade harán cameos en el anime que él creó, “Neo Yokio”. Este proyecto alternativo estará en Neflix a partir del 22 de Septiembre y contará con un elenco protagonizado por: Jaden Smith, Jude Law, Susan Sarandon y muchos otros.