Expulsados 60 fans de un concierto de A Perfect Circle por tomar fotos de la banda

Si el próximo verano estás pensando en ir al Download Festival a ver a los recientemente confirmados A Perfect Circle, ten cuidado con hacerle fotos a la banda o quizá estés corriendo el riesgo de ser expulsado. No, no estamos siendo exagerados, ya que eso ha sido exactamente lo que les ha ocurrido a 60 fans de la banda que no hicieron caso a las advertencias colocadas por todo el recinto el pasado sábado en un concierto en Pensilvania, Estados Unidos.

La banda tiene una política anti-fotografías muy estricta, y así lo avisaron, pero muchos fans no se podían imaginar que efectivamente podrían ser expulsados por querer sacar una fotografía de sus ídolos. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió como ha confirmado el propio manager del recinto donde se celebró el concierto.

Evidentemente, han sido muchos quienes han criticado la postura tan extrema de la banda, quienes no sean pronunciado al respecto.

¿Harán lo mismo este verano en la Caja Mágica de Madrid? Por si acaso, habrá que tener cuidado.