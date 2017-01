Evripidis and his Tragedies y Nine Stories, sesión doble de música en Madrid

Planes musicales para el comienzo de febrero. El próximo 4 de febrero, en el Teatro del Arte, podremos disfrutar de Evripidis and his Tragedies y Nine Stories dentro del ciclo Son Estrella Galicia. Para el pianista griego, será la ocasión de presentar, esta vez con acompañamiento de banda, las canciones de su último trabajo, Futile Games in Space and Time, editado por Snap! Clap! y Canadá.

Nine Stories, o lo que es lo mismo, el proyecto liderado por el madrileño Nacho Ruiz, serán sus acompañantes en esta ocasión, precisamente en un momento de gran importancia para ellos, ya que se encuentran ultimando el que será su tercer disco y del que poco sabemos hasta la fecha más allá del título, que será Cinéma Verité. Seguramente, este 4 de febrero será una de las primeras y mejores ocasiones para escuchar estas nuevas canciones en directo, que según ellos mismo afirman, supondrán un “cierto giro contemporáneo a su sonido, incorporando sintetizadores y loops al sonido y añadiendo texturas que van de la psicodelia al dream-pop”.

Si estáis convencidos para esta jornada doble de buena música, ya os podéis hacer con las entradas para el concierto en Ticketea al precio de 8€.