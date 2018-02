Everything Everything dan el pistoletazo a su nueva gira con un EP

Como ya anunciaron ayer en sus redes, esta mañana ha sido publicado A Deeper Sea, nuevo EP de los británicos Everything Everything con motivo de la inminente gira de presentación de A Fever Dream.

Este trabajo contiene 4 grabaciones, siendo dos de ellas temas nuevos: The Mariana y Breadwinner. El primero nos habla sobre la identidad masculina y el suicidio, relacionados con la crisis que existe en la actualidad, que según ha comentado a NME el vocalista Jonathan Higgs “es provocada por pertenecer al sexo masculino”. El artista quiere poner de manifiesto la situación en la que se puede encontrar un hombre, desubicado con su propia persona, y la depresión que acarrea este estado que arrastra al interior de una fosa.

El segundo track-que tiene más pinta de hit- viene acompañado de un surrealista videoclip en el cual la agrupación muestra su lado más cañero y transgresivo. La canción es una crítica social en la que la banda retrata conductas actuales como la indiferencia generalizada frente a las desgracias, el ansia de poder y la deshumanización progresiva.

También un remix y una versión

El EP también contiene un remix de Ivory Tower-tema de su último trabajo- de la mano del productor londinense Tom Vek, así como una versión de Don’t let it bring you down del célebre Neil Young, grabada en los estudios de la BBC Maida Vale. Ambos siguen con la estética transgresiva respecto a los problemas del ser humano que se observa en el EP.

Everything Everything calienta motores con nueva maquinaria para una gira que comienza este mes donde actuarán por las principales ciudades del Reino Unido, como Londres, Glasgow y su Manchester natal. Más tarde pasarán por EE.UU y el continente, donde destaca su actuación en el Festival Internacional de Benicássim en Julio.