Estrenos destacados de la semana: SOPHIE, Rolling Blackouts Coastal Fever…

Esta semana no es como otra cualquiera, y es que ha aparecido al fin el trabajo debut de SOPHIE, un álbum que se ha cocido a fuego lento y cuyos fans han esperado con muchas ganas. Algo así ha pasado con el álbum de Rolling Blackouts Coastal Fever, cuyo rock suave de guitarras luminosas e influencia jangle tiene grandes seguidores por todo el mundo. Pero, si no eres fan de estas sonoridades, no te preocupes, que hay de todo.

SOPHIE – OIL OF EVERY PEARL’S UN-SIDE

Después de hacerse mucho de rogar, al fin SOPHIE ha lanzado su más que esperado álbum debut OIL OF EVERY PEARL’S UN-SIDE. Recordemos que SOPHIE se hizo un nombre dentro de la escena del PC Music colaborando con artistas como A.G. Cook, pero sin duda su momento cumbre fue cuando produjo aquel Vroom Vroom de Charli XCX (aunque también hemos podido encontrar a SOPHIE en producciones de Vince Staples, Cashmere Cat o Madonna). En cualquier caso y como decimos, ya tenemos su debut, un trabajo que explora la electrónica agresiva y algo pop, a medio camino entre Arca y Perfume Genius. Publica MSMSMS INC, lo puedes escuchar aquí.

Melody’s Echo Chamber – Bon Voyage

Seis años y una dramática pausa en su carrera por un accidente han tenido que pasar que tengamos nuevos material de Melody’s Echo Chamber. Nueva entrega deliciosa de pop sintético y psicodélico altamente reverberado que nos invita a la reflexión a través de un proceso de hipnosis. Este Bon Voyage lo publica Domino Recordings. Lo puedes escuchar aquí.

Mourn – Sorpresa Familia

Después de atravesar ciertos problemas con su sello, Mourn han cogido las riendas de su joven carrera de cara a la publicación de Sorpresa Familia de la mano de Captured Tracks. Un nuevo trabajo donde siguen explorando ese post/punk y rock algo oscuro y disonante tan atractivo y que tantas alegrías les ha dado. Lo puedes escuchar aquí.

Nacho Vegas – Violética

Nacho Vegas vuelve a escena y esta vez con toda la artillería: álbum doble de hora y media cargado de rabia y crítica hacia la sociedad, pero siempre con ese rock elegante que destila el de Gijón, basta ver aquel maravilloso adelanto de 7 minutos que fue Ideología, una auténtica delicia. Violética se titula la nueva aventura musical de Vegas, publica Marxophone y lo puedes escuchar aquí.

Johnny Marr – Call the Comet

El que fuera guitarrista de los Smith publica nuevo trabajo, el cual, atendiendo a adelantos como Walk Into the Sea, de desarrollo lento e incluso post-rock, pinta muy interesante. Call the Comet es el tercer álbum en solitario de Johnny Marr, el cual se estrena cuatro años después de su última referencia. Publica New Voodoo, lo puedes escuchar aquí.

Rolling Blackouts Coastal Fever – Hope Down

Directos desde Australia, Rolling Blackouts Coastal Fever nos traen nuestra más que necesaria dosis de guitarras luminosas y pop vitalista. Este Hope Downs se esperaba con ganas, y los directos que el grupo ha dado (entre ellos, el del Primavera Sound) no han hecho más que acrecentar este ansia por escuchar el material con que, finalmente, nos han sorprendido. Publica Sub Pop Records, lo puedes escuchar aquí.