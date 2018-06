Estrenos destacados de la semana: Father John Misty, Kanye West, Rufus T. Firefly…

Este fin de semana se estrena la Biblia según Kanye West (también conocido como Yeezus, considerado un Dios para muchos) y Father John Misty será el encargado de asegurarse de que se cumple su mensaje. Si no queréis seguir el mensaje de West estás de suerte, y es que hay gran variedad de estrenos para poder disfrutar estos días. Ojito a la selección de esta semana, que viene fuerte.

Kanye West – ye

Empezamos por, quizá, el estreno más grande de la semana. El regreso de Kanye West estaba más que esperado, y cuando anunció que se avecinaba un año bastante prolífico, esto solo hizo que se nos pusieran los dientes largos. La semana pasada se estrenaba Daytona, el álbum de Pusha T producido por West, y ahora se estrena propiamente el primer trabajo original por y para el rapero: ye. 7 canciones y 23 minutos con las que busca reclamar de nuevo su trono. Publica Getting Out Our Dreams II, escúchalo aquí.

Father John Misty – God’s Favorite Customer

El año pasado, Father John Misty daba un golpe sobre la mesa con Pure Comedy, un álbum que no fue del gusto de todos al ser una colección de canciones de hora y cuarto protagonizadas por medios tiempos a piano. Parece que a muchos no le gustó escuchar un trabajo cargado de verdades y mensajes de crítica hacia la sociedad. Para contentar a ese sector de la población parece que llega God’s Favorite Customer, un trabajo lleno de canciones con un minutaje algo mayor y cargado, como siempre, de la lírica ácida habitual de Joshua Tillman. Publica Bella Union, escúchalo aquí.

Oneohtrix Point Never – Age Of

Uno de los maestros de la electrónica experimental y el ruidismo está de vuelta. Daniel Lopatin, también conocido como Oneohtrix Point Never, vuelve con el sucesor de Garden of Delete, trabajo publicado en 2015 cuya oscuridad, retazos techno e incomodidad no hicieron más que encumbrarlo a la cima de las listas de mejores álbumes del año. A lo largo de estos años ha producido a otros artistas (desde David Byrne a Anohni), y eso es algo que se puede ver en Age Of, donde se apuesta más por las voces y la estructura de canción, pero dejando alguna que otra sorpresa a lo largo de su escucha. Publica Warp Records, escúchalo aquí.

Jamie Isaac – (04:30) Idler

En 2016 apareció en escena Jamie Isaac, joven productor londinense que se dejaba llevar por el sonido de artistas como James Blake para confeccionar canciones a teclado con retazos de electrónica elegante que dejaban muy buen sabor de boca. Dos años después vuelve con (04:30) Idler, un trabajo con el que quiere asegurar su posición apostando por sonoridades como el bossa nova, llevando a una nueva dimensión su música. Publica Marathon Artists, escúchalo aquí.

Rufus T. Firefly – Loto

2017 fue, sin duda, el año de Rufus T. Firefly, un grupo que conoció un reconocimiento más que merecido con Magnolia, una de sus mejores obras sin duda, donde se dieron de la mano la lírica romántica junto a melodías de rock sintetizado y psicodélico que dejaban sin palabras. Ahora con Loto llega la segunda parte de aquel trabajo y las canciones encargadas de cerrar una etapa vital para el grupo madrileño. Publica Lago Naranja Records, escúchalo aquí.

Cœur de Pirate – en cas de tempête, ce jardin sera fermé

Buenas noticias para los seguidores de Béatrice Martin, y es que la canadiense está de vuelta con un nuevo trabajo. en cas de tempête, ce jardin sera fermé es el quinto álbum de estudio de Cœur de Pirate, quien vuelve con su melancolía habitual pero con detalles de chanson que hace de sus melodías algo más pegadizo y accesible. Publica Dare to Care Records, escúchalo aquí.